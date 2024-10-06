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Orman Genel Müdürlüğü'nden Yangın Alanlarıyla İlgili Açıklama

Orman Genel Müdürlüğü'nden Yangın Alanlarıyla İlgili Açıklama
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Orman Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Bodrum'da çıkan orman yangınında zarar gören alanların bir şirkete tahsis edildiği iddialarını yalanlayarak, bölgede yapılan ormanlaştırma çalışmalarını duyurdu.

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, 2021 yılında Bodrum'da çıkan orman yangınında zarar gören alanların bir şirkete tahsis edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Genel Müdürlüğümüzce Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2021 yılında meydana gelen yangında zarar gören, orman alanının bir şirkete tahsisi, bir şirketin kullanımına verilmesi veya kamulaştırılması gibi bir durum söz konusu değildir" denildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) X sosyal medya hesabından 2021 yılında Bodrum'da yanan orman alanlarının bir şirkete tahsis edildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet sitelerinde yer alan; 'Muğla ilinde 2021 yılında yanan orman alanlarının tahsisi' yönündeki haberlere istinaden Orman Genel Müdürlüğü olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Her geçen gün küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini de hesaba katarak bu konuda yapılabilecekleri üzerine araştırmalar yapmakta, yeni teknolojileri takip etmekte ve yapay zekayı da kullanarak Yeşil Vatanı korumak için çok yönlü çalışmalar yürütmektedir.

2021 yılında kara gücünün yanında 3 amfıbik uçak, 39 yangın söndürme helikopteri, 4 İHA dan oluşan hava gücü ile orman yangınlarına karşı mücadele edilmiştir. Haberde de belirtildiği üzere, 2021 yılında uçuşa elverişli olmayan Türk Hava Kurumu (THK) uçakları, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından kapsamlı bir teknik iyileştirme ve bakım sürecinden geçirilmiş olup, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, modernize edilen bu uçaklar ilerleyen yıllarda yangınla mücadele operasyonlarında yeniden aktif olarak görev almıştır.

"Yanan tüm alanlarda yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılmıştır"

Orman yangınlarının söndürülmesi ile beraber sahada yeniden ormanlaştırma çalışmaları başlamıştır. Muğla ilinde 50 bin 602 hektar alanda yanan alanın temizlenmesi ve yeniden ağaçlandırılması çalışmalarında 20 bin kişi görev almıştır. Yaklaşık 300'e yakın iş makinesi çalışmıştır. Yanan tüm alanlarda yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bu sahalarda 3 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturulmuş, 200 tonun üzerinde tohum atılmıştır. Geçmişte ormanla kaplı olan tüm sahalarda başarılı şekilde yeniden orman örtüsü oluşturulmuştur.

Genel Müdürlüğümüzce Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2021 yılında meydana gelen yangında zarar gören, orman alanının bir şirkete tahsisi, bir şirketin kullanımına verilmesi veya kamulaştırılması gibi bir durum söz konusu değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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