Orman Genel Müdürlüğü bu yıl da her anne için bir fidan sahiplendirecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü bu yıl da her anne için bir fidan sahiplendirecek

AA - Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
 - Güncelleme:
Orman Genel Müdürlüğü bu yıl da her anne için bir fidan sahiplendirecek

Ormanların geliştirilmesi için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), geçen yıl Anneler Günü'nde başlattığı "Annemin Ağacı" kampanyası bu yıl da devam ediyor.

Ormanların geliştirilmesi için toplumsal farkındalık projeleri yürüten Orman Genel Müdürlüğünün (OGM), geçen yıl Anneler Günü'nde başlattığı "Annemin Ağacı" kampanyası bu yıl da devam ediyor.

OGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl 30 saatte 2 milyondan fazla fidan bağışlanırken, bu yıl da annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler fidan sahiplenebilecekler.

Kampanya kapsamında www.anneminagaci.com internet sitesi üzerinden anneleri için fidan sahiplenenlere dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikası da verilecek.

AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel

Anneler Günü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title