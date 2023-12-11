Orman Genel Müdürlüğü Ahşap Binaların Teşvik Edilmesi İçin Çalışma Başlattı

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Ahşabın Yaygınlaştırılması Projesi' ile enerji verimli ahşap binaların teşvik edilmesi ve kullanımının artırılması için çalışma başlatıldı. Düşük maliyetli ve enerji verimli ahşap binaların teşvik edilmesi ile sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma amacıyla önemli adımlar atılacak.

Orman Genel Müdürlüğü, enerji verimliliği ve kaynakların doğru kullanılması noktasında, çevresel sürdürülebilirlik için çalışma başlattı. Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ile Ulusal Ahşap Birliği ve bazı üniversiteler iş birliğinde yürütülen 'Ahşabın Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında, 'Enerji Verimliliği ve Ahşap Binalar Çalıştayı' düzenlendi. 'YEŞİL ENERJİ POLİTİKALARINA KATKI SAĞLAYACAK'

Enerji verimli ahşap binaların teşvik edilmesi ve kullanımının artırılması hedefiyle düzenlenen çalıştaya, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Karacabey, "Ahşabı Yaygınlaştırma Projesi, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele, enerji tasarrufu ve çevresel etkilerini azaltma çabalarını desteklemeyi amaçlıyor. Ahşabın doğal bir malzeme olması ve enerji verimliliği sağlaması nedeniyle, bu projenin Türkiye'nin yeşil enerji politikalarına da katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

ÇEVRESEL VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMLİ AVANTAJLAR

Enerji verimli ahşap binaların yaygınlaştırılmasıyla; Türkiye'de enerji tüketiminin düşürülmesi ve çevre dostu yapılaşmanın teşvik edilmesi ile ahşap binaların inşası sırasında karbon ayak izinin azaltılması planlanıyor. Proje kapsamında; mevcut mevzuat eksikliklerinin giderilmesi, ahşap yapı örneklerinin geliştirilmesi ve toplumsal bilinç oluşturularak ahşabın yaygın olarak kullanılması için çalışmalar yapılacak. Bu çerçevede, düşük maliyetli ve enerji verimli ahşap binaların teşvik edilmesi ile sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma amacıyla önemli adımlar atılacak. Proje ile enerji verimli ahşap binaların Türkiye'nin gelecekteki yapılaşma stratejisinde önemli bir rol oynayacağı vurgulanarak, bu adımın hem çevresel açıdan hem de ekonomik açıdan önemli avantajlar sağlayacağı belirtiliyor.