Orman Genel Müdürlüğü, Adrasan'da 5 yıl önce yanan ormanlık alanın son halini paylaştı Güncel Haberler Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bölgede 2017'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin videosunu paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Adrasan Sahili'ne yakın bölgede 2017'de çıkan yangında zarar gören ormanlık alanın yeşermiş halinin videosunu paylaştı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "#KüllerindenDoğuyor" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel bir haftaya güzel bir başlangıç için umut dolu bir geri dönüş bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi. Videoda bölgenin yeşile büründüğü görülüyor. Kaynak: AA / Güncel Orman Genel Müdürlüğü Kumluca Antalya Adrasan Güncel Haberler

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