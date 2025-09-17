Orman Fidanlık Şefliği'nden Yangınlar için 1,2 Milyon Fidan

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesindeki Orman Fidanlık Şefliği'nde üretilen 1 milyon 200 bin fidan, orman yangınlarında zarar gören alanların ağaçlandırmasında kullanılacak. Orman yüksek mühendisi ve Kayseri Orman Fidanlık Şefi İlker Kapukıran, "Maalesef, bu sene çok büyük yangınlar geçirdik. Sahalara fidan gönderip yaralarımızı sarmayı hedefliyoruz. Eski halinden daha güzel ormanlar kazandırmak için çalışmalarımıza hız verdik" dedi.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde 60 hektar alanda kurulan ve yılda 3 milyon fidan kapasiteli Kayseri Orman Fidanlık Şefliği'nde fidanlar kadın çalışanlar tarafından özenle yetiştiriliyor. Tesiste çalışan kadınlar, fidanların dikiminden çapalanmasına, yabani otların temizlenmesinden sulamasına kadar bakımlarını titizlikle yapıyor. Kadın çalışanlar tarafından yeşertilen 1 milyon 200 bin fidan, büyük orman yangınlarının olduğu bölgeler başta olmak üzere Kayseri ve civarında, erozyonla mücadele ve ormanlaştırma projelerinin olduğu bölgelere gönderilip toprakla buluşturuluyor.

'3 MİLYON FİDAN KAPASİTESİ VAR'

Orman yüksek mühendisi ve Kayseri Orman Fidanlık Şefi İlker Kapukıran, "60 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteriyoruz. 3 milyon fidan kapasitesine sahip bir işletmemiz var. Her yıl yeniden 1 milyon 200 bin fidan kazanımıyla yeşil vatana fidan yetiştiriyoruz. Fidanlığımızdaki çalışanlarımızın çoğu kadınlardan oluşuyor. Onlar bir anne hassasiyeti ile fidanları yetiştiriyor. Bakım ve sulamalarını yapıyorlar. Abiyotik ve biyotik faktörlere karşı korumasını en ince hassasiyetle yapıyoruz ki sahalardaki başarılarımızın artmasını bekliyoruz" dedi.

Fidanlıktaki çalışmalara değinen Kapukıran, "Sahalara, Kayseri ve çevre illerdeki ağaçlandırmayla toprak muhafaza ve erozyonla mücadele sahalarında fidanlarımızı yeşil vatana hizmet için ormanlaştırma çalışmalarına gönderiyoruz. Maalesef, bu sene çok büyük yangınlar geçirdik. Buradaki yaralarımızı sarmak için de aynı fidanlarla, sahalara hızlı şekilde fidan gönderip yaralarımızı sarmayı hedefliyoruz. En yakın zamanda da oralara eski halinden daha güzel ormanlar kazandırmak için çalışmalarımıza hız verdik. Fidanlığımızda 32 farklı türle hizmet ediyoruz. Burada tıbbi aromatik türler ve peyzaja ait türlerle de hizmet veriyoruz. Çalışanlarımızla birlikte yeşil vatan için fedakarca gece gündüz demeden emek veriyoruz. Fidanlarımızın güneşten korunması ve doğal afetlere karşı da önlemlerimizi alarak hizmet verip, üzerimize düşeni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANNE ŞEFKATİ İLE YETİŞTİRİYORUZ'

Fidanlık çalışanlarından Azimet Çalışkan (52), "Yanan ormanlara can olmak için kozalaktan yetiştirip, o bölgelerin yeniden ormanlaştırılması için çalışıyoruz. Fidanlarımızı kendi elimizle anne sevgisi ile üretip, yetiştirip, bütün dağlara, ormanlara sevgiyle büyütüp gönderiyoruz. Bir anne şefkatiyle çocuklarını nasıl yetiştiriyorsa biz de aynı şekilde, o şefkatle burada mücadele edip, yanan ormanların yeniden yeşertilmesi adına o bölgelere gönderiyoruz. Orman yangınlarına çok üzülüyoruz" diye konuştu.

