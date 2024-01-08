Orman Bölge Müdürlüğü'nden arıcılık ve GES desteği

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın:

" Erciyes'in eteklerindeki balın kalitesi, kekikten dolayı daha da artıyor"

KAYSERİ - Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın; ORKÖY çerçevesinde vatandaşlara desteklerin devam ettiğini ifade ederek, 2023 yılında 5 milyon TL kredi ve hibe desteğinde bulunduklarını söyledi. Çapkın ayrıca; Erciyes'in eteklerine dikilen kekik nedeniyle bal kalitesinin arttığını söyledi.

Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın; 2023 yılında 27 aileye süt sığırcılığı, 24 aileye de Çatı Tipi GES olmak üzere kredi ve hibe desteği sağladıklarını söyledi. Toplamda 5 milyon TL destek sağlandığını kaydeden Çapkın; "ORKÖY çerçevesinde orman köylümüze süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, seracılık, arıcılık gibi sağladığımız destekler ile birlikte çatılarda kurduğumuz 'Çatı Tipi GES' dediğimiz güneş enerjisinden elektrik üreten sistemler de var. Bunların dışında traktör, tambur, motorlu testere, motorlu testeredeki koruyucu giyimler şeklinde kredi destekleri de veriyoruz. Bu yıl Kayseri ilimizde de ORKÖY kredileri çerçevesinde 27 aileye süt sığırcılığı, 24 aileye de evlerinin çatılarına kurmaları için Çatı Tipi GES desteği verdik. Bu şekilde toplamda 5 milyon TL kredi ve hibe desteği sağladık" ifadelerini kullandı.

"Erciyes'in eteğindeki bal daha kaliteli"

Arıcılık yapan vatandaşlara da desteklerin sürdüğünü ifade eden İsa Çapkın, ayrıca Develi ilçesine bu yıl 100 bin adet kekik diktiklerini kaydetti. Kekik sayesinde bal kalitesinde artış olduğunu dile getiren Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın; "Biz biliyorsunuz ORKÖY kredilerini orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza veriyoruz. Yine bu konuda vatandaşlarımızdan talep gelmesi durumunda arıcılık desteği sağlıyoruz. Kayseri ilimizde arıcılıkla alakalı bal verimini artırmak için bal ormanları tesis ediyoruz. Önceki yıllarda tesis ettiğimiz bal ormanlarının flora zenginliğini arttırmak için kekik, lavanta, akasya, mahlep gibi çiçek açan otsu bitkiler ve ağaç türlerinden fidanlar dikiyoruz. Sahaların bitki çeşitliliğini arttırıcı yönde eski sahalarımızı iyileştirme çalışmalarımız var. Ayrıca Develi ilçemize bağlı Çomaklı Mahallesi'nde bu yıl ilkbaharda 100 bin adet kekik diktiğimiz bir alan var. Buraya yeni bir bal ormanı tesis ettik. Temmuz ayında kekiklerin çiçeklenmesi ile arıcılarda bölgeye gelmeye başlıyor. Bu tarih Erciyes'te rakımın yüksekliğinden dolayı arıcılar için uygun bir zaman. ve buradaki insanlar bize; balın kalitesinin kekikten dolayı daha da arttığını, balın aromasının güzelleştiğini ifade ediyorlar. Biz de bunları duyduğumuz zaman çok memnun oluyoruz. Yaptığımız işlerin bir etki ürettiğini, bir karşılığının olduğunu görüyoruz" dedi.