Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası Başladı

08 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiren Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu faaliyet programında yer alan Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası'nın açılış programı, eski Başbakan Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz ve il protokolünün katılımlarıyla gerçekleşti.

Yamaç paraşütü sporcuları, Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Erzincan'da bir araya geldi. Sporcular, Erzincan'ın Çakırman mevkiinde bulunan yamaç paraşütü uçuş alanında 800 metre yükseklikten uçuş yaptı. Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Çakırman Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayan sporcular, Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda derece yapmak için birbirleriyle yarışırken gökyüzünde adeta bir şölen oluşturdular.

Erzincan'da düzenlenen şampiyonaya Türkiye ve yaklaşık 10 ülkeden 10'u kadın toplam 120 sporcu katıldı. Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı ve Yarışma Direktörü Abdullah Kahraman, "Orkut Baysal Yamaç Paraşütü XC Open Gençler/Büyükler Türkiye Şampiyonamızı Erzincan'da gerçekleştiriyoruz. 03-08 Eylül tarihleri arasında dün antrenman günü ile başladık. Bugün resmi yarışma günümüz. Yaklaşık 120 pilotumuz var. 10 kadın, gerisi erkek sporcularımız. Bu şampiyonanın sonunda Türkiye Milli Takımını seçeceğiz. Yaklaşık 10 ülkeden sporcu katıldı. Yurt dışından. Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, İtalya'dan sporcularımız katıldı. Bu yarışma 8 Eylül de bitecek. 5 gün sürecek yarışmamız. 5 günün sonunda Türkiye Milli Takımını burada seçmiş olacağız" diye konuştu.

Şampiyonaya Erzincan'dan katılan Yamaç Paraşütü Sporcusu Abdulkadir Eren, "Erzincan'da Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe yarışması yapılıyor. Biz de bu yarışmada Erzincan'ı 5 arkadaşımızla temsil edeceğiz. Nasip olursa biz yerel pilotlarız. Buraları daha iyi biliyoruz. Elimizden gelen en güzel şekilde uçacağız. En güzel şekilde de şehrimizi ve Türkiye'yi temsil edeceğiz" dedi

Yarışmaya Tayvan'dan katılan Yamaç Paraşütü Sporcusu Tıng Huı Tzu ise, "4 yıldır uçuyorum. Web sitesinden gördüm bu yarışmayı. Karar verdim. Erzincan'da ilk yarışmam. Türkiye'de uçmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştiriyorum. Türkiye'de dağlar, coğrafya çok güzel. Burada uçmaktan çok mutluyum. Türk yemeklerini ve Türk kültürünü de çok seviyorum. Sadece uçmakla değil, bunları tatmak yaşamak istiyorum" diye konuştu

Kadın Yamaç Paraşütü Sporcusu Emine İnan da, Erzincan'ın doğasına hayran kaldığını ifade ederek, "6 yıldan beri bu sporun içindeyim. 3 seneden beri federasyonun düzenlediği bütün yarışmalara katılıyorum. Erzincan'da ilk defa uçtum. Çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Antrenman günüydü. Bugün yarışmanın ilk günü. Dağları ovası ile Erzincan'ın her şeyine hayran kaldım" dedi.