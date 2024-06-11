Üye Girişi
Haberler

Orkinos Balıklarının Göç Yolları ve Beslenme Alanları İzleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında orkinos balıklarının göç güzergahı, üreme ve beslenme alanları hakkında veri toplamak amacıyla 32 orkinos balığına uydu bağlantılı elektronik cihaz takıldı. Balıkların davranışları ve göç yolları izlenerek Türkiye'nin orkinos kotasının artması hedefleniyor.

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında orkinos (Mavi yüzgeçli Atlantik ton) balığının göç güzergahı, üreme ve beslenme alanları hakkında veri toplamak amacıyla 32 orkinos balığına uydu bağlantılı elektronik cihaz takıldı.

Uluslararası Atlantik Orkinosunu Koruma Komisyonunun (ICCAT) "Atlantik Geneli Mavi Yüzgeçli Ton Balığı Araştırma Programı" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Çukurova ve ABD Stanford üniversiteleri uzmanlarınca Antalya Körfezi'nde çalışma başlatıldı.

Balıkları izlemeye alan ekip, önceki gün Türk bayraklı gemilerle Alanya'dan denize açılarak, yakalanan 32 orkinosa uydu bağlantılı elektronik cihaz yerleştirdi.

Balıklara cihazların takılması ve denize bırakılma anları, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Cihazlar 1 yıl balıklarda kalacak

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, ICCAT'ın orkinos balığının avlanmasına ilişkin her yıl ülkelere belli bir kota uyguladığını ve Türkiye'ye bu yıl 2 bin 500 ton kota verildiğini söyledi.

Orkinos balıkçılığının Türkiye için önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Erkan, kotayı artırmak amacıyla bilimsel çalışmalara ağırlık verdiklerini ve balıkla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak amacıyla uydudan izleme projesi başlattıklarını belirtti.

Alanya açıklarında 32 mavi yüzgeçli ton balığına tam donanımlı uydu izleme cihazı yerleştirdiklerini anlatan Erkan, şunları söyledi:

"Alanya açıklarında vinçler yardımıyla gemi güvertesine çıkarılan 32 orkinosun yüzgeçlerine uluslararası etik kurallara uygun olarak çip takıldı. Balığın Atlantik'e gidip gitmediği, Akdeniz'de nerelerde yavruladığı, üreme yaptığı, nerelerde mera alanı bulup beslendiği ile ilgili çok detaylı veri alacağız. Cihazlar 1 yıl boyunca balığın üzerinde sabit kalacak, bir yıl boyunca veri toplayacağız. Cihaz, süresi dolduğunda balıktan bağlantısını kesip, su yüzeyine çıkacak, güneşten enerjisini toplayıp total bilgiyi bize aktaracak. Böylece pek çok çözülemeyen, bilinemeyen, tahmin edilip de netleştirilemeyen konu hakkında fikir sahibi olacağız."

Balıkçılara "Cihazlı orkinosa dokunmayın" çağrısı

Erkan, cihazlar sayesinde balıkların davranışlarını ve göç yollarını izlemeye başlayacaklarını, bir yıl sonra daha net bilgilere ulaşacaklarını bildirdi.

Elde edilecek verilerin Türkiye'nin orkinos kotasının artmasına katkıda bulunabileceğini ifade eden Erkan, "Mavi yüzgeçli ton balıklarının Atlantik kökenli bir hayvan oldukları yönünde görüş var fakat buradan alacağımız verilerle belki bu balıkların kendi bölgemizde büyüyüp, üreyen hayvanlar olduğunu kanıtlayacağız. Bu da bizim kotamızı artıracak. Deniz alanında bir pasta var, bu pastadan her ülke kendine bir pay alıyor, amacımız daha fazlasını almak." diye konuştu.

İki yıl önce de 13 balığa cihaz takıldığını aktaran Erkan, ancak başarılı sonuç alınamadığını, bu yıl daha donanımlı cihazları tercih ettiklerini kaydetti.

Erkan, balıkçılara da av esnasında üzerinde cihaz olan balığa rastlarlarsa geri bırakmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Antalya Alanya Ekonomi Güncel Haberler

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum

 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Bakmadan Geçme

Murat Yıldırım, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım Teşkilat dizisinden neden ayrıldı? GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR? Gül hastalığı nedir? Jose Mourinho, Fenerbahçe'de kimi istiyor? Mourinho'nun "mutlaka kalmalı" dediği futbolcu kim? İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI! MEB tayin sonuçlarına nereden bakılır? İl dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek mi? Devlet Bahçeli ne dedi, ne yorum yaptı? DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? DGS sınav giriş yerleri nereden, nasıl öğrenilir? Schengen vize ücreti ne kadar oldu? Schengen vize ücretine ne kadar zam geldi? Schengen öğrenci vize ücreti ne kadar? MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI? Haziran ayı emekli maaşları erken mi yatacak? Zekat vermek farz mı, kimlere farzdır? Zekat vermek için hangi şartlar gerekir? Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık'la olan ilişkileri hakkında ne söyledi? Serkay Tütüncü ve Zeynep Bastık sevgili mi? SON DAKİKA: Son depremler nerede oldu? 11 Haziran Salı günü deprem oldu mu? MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Kurban kesmek farz mı, sünnet mi? Kurban kesmek ibadet midir, şartı nedir? Bayramda neresi gezilir? İzmir'de Kurban Bayramı tatilinde gezilecek yerler neresi? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi başladı mı? İBB Şehir Hatları sefer sayıları ve hatları yayınlandı mı? İBB Şehir Hatlarında yaz tarifesi!
Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title