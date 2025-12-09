Kegm: "Arızalanan Orıta İsimli Genel Kargo Gemisi, Şevketiye Demir Sahası'nda Emniyetle Demirletildi"
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yaşayan ORITA isimli geminin, Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildiğini açıkladı.
(ANKARA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası yaşayan ORITA isimli genel kargo gemisinin, Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildiğini bildirdi.
KEGM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası yaşayan ORITA isimli 132 metre boyundaki genel kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-18 Römorkörümüz refakatinde, KURTARMA-20 Römorkörümüzün yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi" denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel