Haberler

Kegm: "Arızalanan Orıta İsimli Genel Kargo Gemisi, Şevketiye Demir Sahası'nda Emniyetle Demirletildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken makine arızası yaşayan ORITA isimli geminin, Şevketiye Demir Sahası'na emniyetle demirletildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası yaşayan ORITA isimli genel kargo gemisinin, Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildiğini bildirdi.

KEGM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Aliağa'dan Kocaeli'ye seyir halindeyken Çanakkale Boğazı Gelibolu açıklarında makine arızası yaşayan ORITA isimli 132 metre boyundaki genel kargo gemisi, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-18 Römorkörümüz refakatinde, KURTARMA-20 Römorkörümüzün yedeğinde çekilerek Şevketiye Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title