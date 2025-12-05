Kuzey Yarım Küre'de Kış Aylarında Orion Bulutsusu Net Şekilde Görülebiliyor

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Akıllı bir astronomik teleskopla çekilen fotoğrafta, Dünya'ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Messier 42 (M42) olarak da bilinen Orion Bulutsusu görülüyor, 5 Aralık 2025.

Kuzey Yarım Küre'deki berrak kış geceleri gökyüzünün kozmik güzelliklerini izlemek için elverişli bir ortam sunarken, Orion Bulutsusu dürbün veya küçük boyutlu bir teleskopla bile izlenebiliyor. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)