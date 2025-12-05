Kuzey Yarım Küre'de Kış Aylarında Orion Bulutsusu Net Şekilde Görülebiliyor
Akıllı bir teleskopla çekilen fotoğrafta Orion Bulutsusu, Kuzey Yarım Küre'nin kış gecelerinde görülebiliyor. Bu bölge, dürbün veya küçük bir teleskopla bile izlenebilecek kozmik güzellikler sunuyor.
BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Akıllı bir astronomik teleskopla çekilen fotoğrafta, Dünya'ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Messier 42 (M42) olarak da bilinen Orion Bulutsusu görülüyor, 5 Aralık 2025.
Kuzey Yarım Küre'deki berrak kış geceleri gökyüzünün kozmik güzelliklerini izlemek için elverişli bir ortam sunarken, Orion Bulutsusu dürbün veya küçük boyutlu bir teleskopla bile izlenebiliyor. (Fotoğraf: Xing Guangli/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel