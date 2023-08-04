Orhangazi-Yalova Karayolunda Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Orhangazi- Yalova karayolu, Süpürgelik mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 motosiklet Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken biri tırın solundan biri tırın sağından geçmeye çalışırken birbirlerine çarparak savruldu. Motosikletlerden birisi yol ortasında savrulurken, diğer motosiklet tır ile bariyer arasına sıkıştı. Kazada iki motosikletin sürücüsü ile arkalarındaki 2 genç yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan bir genç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 23.30 sıralarında Orhangazi- Yalova Karayolu, Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Seyit Ali İ. (18) idaresindeki 16 BBD 404 plakalı motosiklet ile İlker Yasin T. (18) idaresindeki 16 BBH 021 plakalı motosiklet önlerinde seyir halinde olan Mehmet Remzi B. (40) idaresindeki 07 AFY 322 plakalı tırı sollamak istediler. Sollama esnasında iddiaya göre savrulan motosikletler birbirlerine çarptıktan sonra İlker Yasin T. idaresindeki motosiklet yol ortasına savruldu, Seyit Ali İ. İdaresindeki motosiklet ise motosiklet ile bariyer arasına sıkıştı.

Tırın altından çıkarıldı

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tır ile bariyer arasına sıkışan motosikletin sürücüsü İlker Yasin T.'yi tırın altından çıkardı. Kazada iki motosikletin sürücüsü Seyit Ali İ. İlker Yasin T. ile arkalarında yolcu olarak bulunan Emirhan D. (17) ve Suriye Uyruklu olduğu belirlenen Ahmet Alhamo Alshı (15) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

İlker Yasin kurtarılamadı

Orhangazi Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevkedilen İlker Yasin T. İse burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 arkadaş motosikletle gezmeye çıkmışlar

Kaza yapan 2 motosikletteki 4 kişinin arkadaş oldukları ve motosikletle gezmeye çıktıkları belirlenirken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA