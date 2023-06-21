Orhangazi Tüneli'nde trafik kazası ve yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki bir tünelde trafik kazasının ardından araçlardan birinde çıkan yangın söndürüldü. Kaza nedeniyle Orhangazi Tüneli'nde trafik bir süre durdu. Bu sırada yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki bir tünelde trafik kazasının ardından araçlardan birinde çıkan yangın söndürüldü.

Orhangazi Tüneli'nde İstanbul istikametine seyreden Fırat Algül (40) idaresindeki 34 GJR 691 plakalı otomobil, önünde giden Cengiz Görmez'in (54) kullandığı 34 AH 3659 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki otomobil de yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Alev alan otomobilin sürücüsü Görmez ve yanındaki 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

Bölgeye ulaşan otoyol görevlileri, tünelin içindeki yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla alevlere müdahale etti.

Kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi de yönlendirildi.

Yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan N.G. (51) adlı kadın, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Kaza nedeniyle Orhangazi Tüneli'nde trafik bir süre durdu. Bu sırada yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla götürülmesinin ardından normale döndü.