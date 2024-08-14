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Orhangazi Tüneli'nde Tır Kazası: Uzun Araç Kuyruğu Oluştu

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Tüneli'nde arızalanan tırın iki otomobile çarpması sonucu otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Tüneli'nde arızalanan tırın iki otomobile çarpması sonucu otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu.

İstanbul-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli'nde, Bursa'dan İstanbul istikametine giden Mehmet Ö. (65) idaresindeki 43 HZ 820 plakalı parke taş yüklü tırın hava hortumu tünel içindeyken arızalandı.

Tır sürücüsü aracı sağ şeride çektikten sonra hava hortumunu onarmaya çalıştı.

Sürücü Mehmet Ö, hava hortumunu yerine taktıktan sonra tır bir anda kontrolden çıkarak geri hareket etmeye başladı.

Parke taş yüklü tır, arkadan gelen Bayram A. (45) idaresindeki 16 BKM 614 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hareket eden tır daha sonra A.E. (43) idaresindeki 34 HVS 098 plakalı otomobile çarparak otomobili dorsesinin altına sıkıştırdı. Dorsedeki parke taşlar, sıkışan otomobilin üzerine döküldü.

Kaza nedeniyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak kaza nedeniyle tünel içinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza nedeniyle tünel ve otoyol üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Tır ile otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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