Orhangazi Tüneli'nde Kaza: 1 Yaralı, 7 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluştu

Bursa-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı ve araçlardan biri alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza nedeniyle yolda 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.