Bursa Orhangazi Tüneli'nde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası yanan otomobil, çekiciyle götürüldüğü sırada Yalova il sınırları içinde yeniden alevlere teslim oldu. Çekiciden indirilen araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Orhangazi Tüneli'nde alevlere teslim olan araç çekicide yeniden yandı

YALOVA - Bursa Orhangazi Tüneli'nde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası yanan otomobil, çekiciyle götürüldüğü sırada Yalova il sınırları içinde yeniden alevlere teslim oldu. Çekiciden indirilen araç itfaiye tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul-İzmir otobanında Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyreden Cengiz Görmez yönetimindeki 34 AH 3659 plakalı otomobile, Orhangazi tünel içinde aynı yönde gitmekte olan ve aşırı hızlı olduğu ileri sürülen Fırat A. idaresindeki 34 GJR 691 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında 34 AH 3659 plakalı otomobil alev aldı. Araçta bulunan 1'i yaşlı kadın 3 kişi araçtan son anda çıkarıldı. Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan N.G. olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardında olay yerine gelen çekiciyle tünelden çıkarılan otomobil otobanın Yalova ili Çiftlikköy ilçesi mevkiinde yeniden alev aldı. Çekiciden indirilen araca bu kez Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü ve araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.