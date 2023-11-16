Orhangazi-İznik Karayolu Yeniköy Yol Ayrımında Trafik Kazası

Bursa Orhangazi- İznik Karayolu Yeniköy yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza sabah 07.15 sıralarında Orhangazi- İznik Karayolu, Yeniköy yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hakan Ö. (33) idaresindeki 16 AUE 008 plakalı otomobil İznik istikametinden, Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, Yeniköy kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.

Yol dışında yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan sürücüyü yaralı olarak araçtan çıkardı. İlk müdahalesi burada yapılan otomobil sürücüsü Hakan Ö. Ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - BURSA