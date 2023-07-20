Orhangazi-İznik Kara Yolu'nda Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Dün akşam saatlerinde Orhangazi-İznik Kara Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın yarın İznik'in Hacıosman Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirlendi.

Dün akşam saatlerinde Orhangazi- İznik Kara Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç adamın yarın İznik'in Hacıosman Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirlendi.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında Orhangazi- İznik Kara Yolu'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Enes Koca 16 BDK 006 plakalı motosikleti ile İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken Üreğil Kavşağı'nda Üreğil Mahallesi'ne dönüş yapmak isteyen Mehmet D. idaresindeki 16 NDJ 75 plakalı kamyonete çarptı. Kazada Enes Koca ağır yaralandı, genç adam ambulansla önce Orhangazi Devlet Hastanesine, ardından da Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Ancak talihsiz genç şehir hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Enes Koca'nın yarın İznik'in Hacıosman Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirlendi. - BURSA