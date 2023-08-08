Orhangazi'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen otomobildeki ağır yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti. Kazadaki ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada bir kişinin tedavisi ise devam ediyor.