Orhangazi'de Zeytinlik Alanında Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan yangınlar ekipler tarafından kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi. Polis ekipleri ise sabotaj ihtimalini araştırıyor.