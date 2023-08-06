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Orhangazi'de Zeytinlik Alanında Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan yangınlar ekipler tarafından kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi. Polis ekipleri ise sabotaj ihtimalini araştırıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 4 ayrı noktada zeytinlik alanda çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Hürriyet Mahallesi Dereköy mevkisinde bulunan çalılıklarda 3 ayrı noktada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi.

Yangın ekiplerce kontrol altına alınıp söndürme çalışmaları devam ederken yaklaşık 500 metre mesafede bir başka zeytinlikte daha yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri buradaki yangını da büyümeden kontrol altına aldı.

Polis ekipleri ise aynı anda 4 noktada yangın çıkması üzerine sabotaj ihtimaline dair araştırma yapmaya başladı.

Ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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