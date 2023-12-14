Orhangazi'de Yokuş İnen Otomobil Park Halindeki Araça Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yokuş inen otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durdu. Otomobil sürücüsü İbrahim Kozan (80) ile eşi Zekiye Kozan (74) yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Kozan idaresindeki 16 CFP 05 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nden yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, park halindeki 16 VT 666 plakalı otomobile çarptı. Park halindeki otomobili de sürükleyen araç yaklaşık 40 metre sonra dururken, sürücü İbrahim Kazan ile yanında bulunan eşi Zekiye Kozan yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan çift, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.