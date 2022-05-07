Bursa'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi - Haberler

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Bursa'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması gerçekleştirildi

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Bursa'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması gerçekleştirildi

Bursa'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Bursa'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama yapıldı.

Kent genelinde ve ilçelerde gerçekleştirilen uygulamalarda, sürücülere trafik kuralları ve emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunuldu.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Mihraplı Caddesi'ndeki uygulamaya katılan Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da araç sürücülerine broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

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