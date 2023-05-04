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Orhangazi'de yaralı bulunan leylek tedavi edildi

Orhangazi'de yaralı bulunan leylek tedavi edildi

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisi yapıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaralı bulunan leyleğin tedavisi yapıldı.

Orhangazi- İznik kara yolunda yaralı leyleği görenler, Orhangazi Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede leyleğin bir kanadının kırık olduğu belirlendi.

Orhangazi Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülen leylek, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi İznik Bursa Güncel Haberler

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