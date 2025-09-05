Haberler

Orhangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 300 Bin Hap Ele Geçirildi

Orhangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 300 Bin Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 bin uyuşturucu hap ve 48 kilo ham madde ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilo ham madde ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bursa Valisini, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığını, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını, Bursa İl Emniyet Müdürü ve Polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bir dakika bile düşünmeden cevap verdi! Lewandowski'ye 100 milyon euro'luk dev teklif

Bir dakika bile düşünmeden cevap verdi! 100 milyon euro'luk dev teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
A Milli Takım'ın gollerinde damga vuran görüntüler

Attığımız gollerin ardından maça damga vuran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.