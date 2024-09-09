Orhangazi'de traktör kazası: Muharrem Akyol ölü bulundu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 2 gün önce dağda beslediği hayvanlarını kontrol etmek için evden traktörle çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Muharrem Akyol (45), devrilen traktörünün altında ölü bulundu.

Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde oturan Muharrem Akyol, 2 gün önce Samanlı Dağları'nda otlamaya bıraktığı büyükbaşlarını kontrol etmek için 16 FCH 71 plakalı traktörüyle evinden ayrıldı. Kendisinden 2 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Muharrem Akyol'u aramak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları sırasında Akyol, Ortaköy Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıkta Çobançeşme mevkisinde devrilen traktörünün altında ölü olarak bulundu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.