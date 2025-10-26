Orhangazi'de Trafik Kazası: Bir Aile Yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonuna çarpmamak için şoförünün ani manevra yaptığı TIR, otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki çift ile 3 çocukları yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Eski Kaymakamlık Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa'ya 63 B 3066 plakalı TIR ile seyir halinde olan Zeki B. (69), kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani manevra yaptı. TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gökham Salbaş (39) idaresindeki 77 AEB 526 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılara, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansta müdahale edilirken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),