Haberler

Orhangazi'de Trafik Kazası: Bir Aile Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta duran bir hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani manevra yapan TIR, başka bir otomobile çarparak yaralanmalara yol açtı. Kazada 5 kişinin bulunduğu otomobildeki aile yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonuna çarpmamak için şoförünün ani manevra yaptığı TIR, otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen otomobildeki çift ile 3 çocukları yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Yalova-Bursa kara yolu Eski Kaymakamlık Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında meydana geldi. Yalova'dan Bursa'ya 63 B 3066 plakalı TIR ile seyir halinde olan Zeki B. (69), kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani manevra yaptı. TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gökham Salbaş (39) idaresindeki 77 AEB 526 plakalı otomobile çarptı. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılara, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansta müdahale edilirken, trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu

Barajda kaybolan İrlandalı turistten acı haber
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.