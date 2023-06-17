Orhangazi'de trafik kazası: 4 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İstanbul'dan Bursa istikametine giden bir otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi tünelini çıktıktan sonra aynı yönde seyreden bir başka otomobille çarpıştı. Yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Bursa istikametine giden M.F.Ş. (41) idaresindeki 34 RL 4868 plakalı otomobil, İstanbul- İzmir Otoyolu Orhangazi tünelini çıktıktan sonra aynı yönde seyreden Cedel D. (28) idaresindeki 06 ACK 648 plakalı bir otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan Cedel D. ile aynı araçta bulunan Ayşegül D. (47), Sedanur Ş. (29) ve Neslihan Ş'yi (50) Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.