Orhangazi'de trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada, otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybetti, diğerinin ise durumu ciddiyetini koruyor.