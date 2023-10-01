Orhangazi'de trafik kazası: 1 kişi öldü, kaçan otomobildeki 2 kişi yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında olay yerinden kaçan otomobildeki 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Orhangazi'de öğlen saatlerinde yol kenarında minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na (54) çarparak ölümüne neden olan 34 GLK 879 plakalı otomobil kazanın ardından kaçtı. Kayıplara karışan lüks otomobili bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, aracı İznik'e bağlı Elbeyli Mahallesi'nde terkedilmiş halde buldu. Ekipler terk edilen araçta inceleme yaptı. Zanlıların ticari taksi ile İnegöl istikametine doğru gitmekte olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Mustafa E. ve Maaz E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA