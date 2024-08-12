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Orhangazi'de tarım alanında çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarım alanında bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, tarım alanında işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında İznik yolu mevkisinde kırsal bölgedeki sebze seralarının bulunduğu bir tarım alanındaki barakada çıktı. Sebze seralarında çalışan işçilerin kaldığı barakada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevlerin yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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