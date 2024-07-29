Orhangazi'de sazlık alanda yangın çıktı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'nün kıyısındaki Yeniköy Mahallesi'nde sazlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İznik Gölü'nün kıyısındaki Yeniköy Mahallesi'nde sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.