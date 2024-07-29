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Orhangazi'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan sazlık alanda çıkan yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İznik Gölü'nün kıyısındaki Yeniköy Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Yangında 5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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