Orhangazi'de sağanak nedeniyle dere taştı, evler ve tarım alanları su altında kaldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle Sölöz Mahallesi'nden geçen dere taştı ve bazı evlerde su baskınları meydana geldi. Tarım alanlarında da su baskınları yaşandı. Kapanan yollara, BUSKİ, karayolları ve Orhangazi Belediyesi ekiplerince müdahale edildi.