Orhangazi'de otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk yaralandı. Bursa- Yalova kara yolu Yeniköy Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu K.A'ya (13), Mustafa E.A. (45) idaresindeki 06 CFB 346 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak yaralanan çocuk için olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor. Otomobil sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Orhangazi Yeniköy Yalova Bursa Güncel Haberler

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