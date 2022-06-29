Orhangazi'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı ???????Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. ???????Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Orhangazi istikametine seyreden Yusuf K. (32) idaresindeki 16 RBM 50 plakalı motosiklet, Gedelek Kavşağı yakınında aynı yöne giden Kadir T'nin (38) kullandığı 16 AOF 950 plakalı otomobile arkasından çarptı. Yusuf K, çarpmanın etkisiyle motosikletten savrularak yaralandı. Motosiklet ise ters dönerek durdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Musa Öztürk - Güncel Güncel Haberler

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