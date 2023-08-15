Orhangazi'de otomobil-motosiklet çarpışması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 8 Ağustos'ta otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Göl Yolu Caddesi'nde Fırat D. (45) yönetimindeki 16 BOC 585 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Musa Kömürcü (40) idaresindeki 16 BCU 536 plakalı motosikletin çarpıştığı kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Kömürcü, olaydan bir hafta sonra yaşamını yitirdi.
Kaza sonrasında otomobili bırakıp kaçan sürücüsün bulunması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel