Orhangazi'de otomobil-motosiklet çarpışması sonucu yaralanan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için çalışmalar devam ediyor.