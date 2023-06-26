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Orhangazi'de Otokros Sahasına Dökülen Atıklar Yanarak Kül Oldu

Orhangazi'de Otokros Sahasına Dökülen Atıklar Yanarak Kül Oldu

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otokros yarışlarında kullanılan sahaya dökülen atıklar yandı. İznik Gölü Orhangazi sahilinde otokros pisti sahasında boş alana atılan molozların yanındaki ahşap ve plastik atıklar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İnşaat atıkları ve eski ev eşyalarının bulunduğu alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otokros yarışlarında kullanılan sahaya dökülen atıklar yandı.

İznik Gölü Orhangazi sahilinde otokros pisti sahasında boş alana atılan molozların yanındaki ahşap ve plastik atıklar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İnşaat atıkları ve eski ev eşyalarının bulunduğu alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhangazi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

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