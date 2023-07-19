Orhangazi'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazada kamyonet sürücüsü ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.