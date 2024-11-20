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Orhangazi'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralı

Orhangazi'de motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki minibüse çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç sürücünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Ali K. (22) idaresindeki 34 FKA 432 plakalı motosiklet Yalova-Bursa kara yolunda iddiaya göre tek teker üzerinde seyir halindeyken park halindeki 17 VU 858 plakalı minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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