Orhangazi'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Güncel Haberler
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonete çarparak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsü Enes Koca ağır yaralandı ve tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonete çarparak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Orhangazi-İznik kara yolunda, İznik'ten Orhangazi istikametine doğru giden Enes Koca (19) idaresindeki 16 BDK 006 plakalı motosiklet, Üreğil kavşağından dönüş yapmak isteyen Mehmet D. (63) yönetimindeki 16 NDJ 75 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada motosikletin sürücüsü Enes Koca ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Enes Koca, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kamyonet sürücüsü Mehmet D. ise jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.