Orhangazi'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonete çarparak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazada motosiklet sürücüsü Enes Koca ağır yaralandı ve tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.