Orhangazi'de motosiklet kazası: 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 2 motosiklet çarpıştı ve aralarında yayaların da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.