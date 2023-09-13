Orhangazi'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ise kırmızı ışıkta geçmek olarak iddia edildi.