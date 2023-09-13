Orhangazi'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni ise kırmızı ışıkta geçmek olarak iddia edildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Remzi S. (58) idaresindeki 48 RE 885 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Göl kavşağında Leyla Ulutaş'ın kullandığı (32) 16 BKS 345 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ulutaş, savrularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, sürücünün kırmızı ışıkta geçtiği bu nedenle kazanın gerçekleştiği iddia edildi.