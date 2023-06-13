Orhangazi'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Faruk K. (19) yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu mevkisinde meydana geldi. Orhangazi istikametinden Yeniköy istikametine giden Ömer Faruk K. (19) idaresindeki 16 ATF 295 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Muhammet Alaya (28) yönetimindeki 16 MB 3302 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı karayolu üzerinde önlem alırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ömer Faruk K., Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.