Orhangazi'de lastiği patlayan kamyonet devrildi: 2 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı. İstanbul istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan kamyonetin lastiği Orhangazi Kavşağı yakınlarında patladı. Kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lastiği patladıktan sonra devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
İstanbul istikametinden Bursa'ya seyir halinde olan Halit Şeker (48) idaresindeki 34 GZ 3582 plakalı mobilya malzemeleri yüklü kamyonetin lastiği Orhangazi Kavşağı yakınlarında patladı.
Kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü Şeker ile yanındaki İbrahim Akpınar yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.