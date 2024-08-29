Orhangazi'de kumar operasyonu: 5 zanlı hakkında işlem yapıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 5 zanlı hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, fiziki takibin ardından bu iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

İş yerinde yapılan aramalarda 2 zar, kumar oyunlarında kullanılan 110 pul ve 143 bin 500 lira ele geçirildi.

Kıraathane sahibi Z.T. ile kumar oynadığı belirlenen 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İşletme sahibine "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, para karşılığı oyun oynadığı tespit edilen 4 kişiye ise kişi 6 bin 425'er lira para cezası uygulandı.