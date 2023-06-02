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Orhangazi'de Kendisini Dükkanına Kilitleyen Kişi Baygın Halde Bulundu

Orhangazi'de Kendisini Dükkanına Kilitleyen Kişi Baygın Halde Bulundu

Güncel Haberler

Eniştesiyle telefonla konuştuktan sonra kendisini dükkanına kilitleyen bir kişi, olay yerine çağrılan polis ekiplerinin kapıyı açması ile baygın halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Orhangazi ilçesinde, eniştesiyle telefonla konuştuktan sonra kendisini dükkanına kilitleyen bir kişi, olay yerine çağrılan polis ekiplerinin kapıyı açması ile baygın halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Olay, Orhangazi'de saat 10.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Tozkoparan Caddesi üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Sanayi çarşısında oto tamirciliği yapan M.E.D., iddiaya göre eniştesi ile telefonda konuştuktan sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kendisini iş yerine kilitledi. Daha sonra apar topar iş yerine gelen yakınlarının çağrılarına rağmen kapının açılmaması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri iş yerinin kapısını açtıklarında, iş yeri sahibi M.E.D.'yi baygın halde buldu. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi burada yapılan oto tamircisi, daha sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi Güncel Haberler

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