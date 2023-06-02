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Orhangazi'de İş Yerinde Baygın Halde Bulunan Esnaf Hastaneye Kaldırıldı

Orhangazi'de İş Yerinde Baygın Halde Bulunan Esnaf Hastaneye Kaldırıldı

Güncel Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş yerinde baygın halde bulunan esnaf, hastaneye götürüldü. M.E.D'nin yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iş yerinin kapısını açtıklarında M.E.D'yi baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.E.D, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş yerinde baygın halde bulunan esnaf, hastaneye götürüldü.

Hürriyet Mahallesi'ndeki iş yerinde birisiyle telefon görüşmesi yaptığı, daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini dükkanına kilitlediği öne sürülen M.E.D'nin yakınları bu adrese geldi.

Yakınları, M.E.D'nin cevap vermemesi nedeniyle durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, iş yerinin kapısını açtıklarında M.E.D'yi baygın halde buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.E.D, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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