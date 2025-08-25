Orhangazi'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Orhangazi'de İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu Musa Almatayer, 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde cami inşaatında çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Suriye uyruklu Musa Almatayer (31), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'ndeki Sultan Alparslan Camii'nin inşaatında meydana geldi. Kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Musa Almatayer, inşaatın 3'üncü katında kalıp çakarken dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Almatayer, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine aynı kent yine aynı skandal: Kadınlar mermilerin arasında kaldı

Yine aynı kent yine aynı skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.