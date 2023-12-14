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Orhangazi'de freni boşalan otomobil park halindeki araca çarptı

14 Aralık 2023 19:07 Güncelleme: 19:08 Abone Ol

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde frenleri boşalan bir otomobil, yokuş aşağı inerek park halindeki bir araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.