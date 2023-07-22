Orhangazi'de Fabrika Önünde Motosiklet Çalındı

Orhangazi ilçesinde bir fabrika önündeki motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İznik Gölü kara yolu üzerindeki bir fabrikada çalışan Kaan Çoklar, mesai bitiminde motosikletinin iş yerinin otoparkında olmadığı fark etti. Fabrikanın güvenlik kameraları incelendiğinde motosikletin henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından çalındığı tespit edildi. Çoklar ise çalınan motosikletinin bulunması için durumu polise bildirdi.