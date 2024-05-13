Orhangazi'de dedesinin tüfeğiyle oynarken vurulan çocuğun cenazesi defnedildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kuzeni tarafından dedesinin tüfeği ile oynarken vurulan 9 yaşındaki Miraç Güvenir toprağa verildi.

Anneler Günü'nü kutlamak için dün ailesiyle birlikte ilçeye bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde gittiği anneannesinin evinde kuzeni C.Ç.K. (9) ile dedesine ait tüfeğiyle oynarken vurulan ve hayatını kaybeden Miraç Güvenir'in cenazesi, Orhangazi Hürriyet Camii'ne getirildi.

Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken baba Müstecep Güvenir ile anne Esma Güvenir'i yakınları teskin etmeye çalıştı.

Cenaze törenine Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Başkan Yardımcıları İbrahim Altuntaş ve Lütfü Bakırdan, Jandarma Komutanı J.Üstgm. Selim Kurtoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Küçük çocuğun cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mezarlık'ta defnedildi.

Öte yandan C.Ç.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.